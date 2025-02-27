Компания выделит гранты на развитие инициатив местных жителей.

В Омске в 2025 году реализуют сразу несколько проектов, которые стали победителями грантового конкурса компании «Газпром нефть». Так, омичей ждут озеленение сквера в Нефтяниках, аудиогид в троллейбусном маршруте № 4 и фестиваль адаптивной физкультуры.

– Грантовый конкурс помогает неравнодушным жителям реализовать свои идеи и улучшить жизнь родных регионов, – сказал начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль. – Мы стремимся поддержать таких людей не только финансами, но и экспертизой. Для компании важно, чтобы социальные инициативы приносили долгосрочную пользу и вдохновляли жителей наших регионов на новые проекты.

Планируется, что при поддержке Омского НПЗ реализуют 12 социальных инициатив. Главный критерий, по которому выделяется грант, связан с общественной пользой для общества и конкретной территории.

– В Омске уже более ста грантополучателей, благодаря которым проводились фестивали, открывались арт-пространства, организовывались спортивные соревнования и различные адаптивные мероприятия, – сказала министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова. – Стоит подчеркнуть, что каждый проект сделан с любовью к родному городу.

Оценкой инициатив занимаются эксперты по социальному проектированию и креативным индустриям, представители НКО и органов власти. В этом году больше всего инициатив пришлось на культурное направление.

Планируется, что бывший зимний сад центра культуры «Сибиряк» преобразуется в арт-пространство, где будут проводить творческие мастер-классы. А другой проект связан с созданием аграрного научно-популярного туристического маршрута, который будет включать восемь локаций.

– С каждым годом растет количество участников, предлагающих интересные и полезные идеи, – отметил директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Наше предприятие выступает как полноценный партнер, обеспечивая экспертную, волонтерскую и медийную поддержку грантополучателям.

«Газпром нефть» предоставляет поддержку проектам по программе социальных инвестиций «Родные города». За время действия грантового конкурса в Омске было реализовано более сотни проектов. Одни из самых ярких инициатив – создание площадки для занятий кинологическим спортом (аджилити), открытие студенческого бюро экскурсий по местам в Омске, которые описаны в литературе, а также организация выставки с редкими артефактами об известных горожанах «Неархивные истории».