Омск-Информ
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·Спорт

Форвард вернулся в команду в специальном шлеме.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше выйдет на сегодняшний матч «Авангарда» в «G-Drive Арене» против подмосковного «Витязя». Игра пройдет в стилистике «пацанского матча».

Судя по снимкам с раскатки команды, игру Буше после перелома лицевой кости проведет в специальном шлеме. Вчера форварда вывели из списка травмированных игроков команды. В таком же шлеме играет защитник Алексей Соловьев, получивший идентичную травму.

– Чувствую себя хорошо, готов выйти на лед, – сказал Буше после утренней тренировки. – Нам предстоит непростая проверка. У них в команде много мастеровитых игроков, нам нужно быть внимательными и действовать мощно. 

Риду Буше из-за перелома лицевой кости на игре против «Салавата Юлаева» 29 января пришлось проводить срочную операцию в Германии.

·Спорт

Форвард вернулся в команду в специальном шлеме.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше выйдет на сегодняшний матч «Авангарда» в «G-Drive Арене» против подмосковного «Витязя». Игра пройдет в стилистике «пацанского матча».

Судя по снимкам с раскатки команды, игру Буше после перелома лицевой кости проведет в специальном шлеме. Вчера форварда вывели из списка травмированных игроков команды. В таком же шлеме играет защитник Алексей Соловьев, получивший идентичную травму.

– Чувствую себя хорошо, готов выйти на лед, – сказал Буше после утренней тренировки. – Нам предстоит непростая проверка. У них в команде много мастеровитых игроков, нам нужно быть внимательными и действовать мощно. 

Риду Буше из-за перелома лицевой кости на игре против «Салавата Юлаева» 29 января пришлось проводить срочную операцию в Германии.