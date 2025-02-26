Команда сыграет против подмосковного «Витязя».

Сегодня, 26 февраля, на «G-Drive Арене» омский «Авангард» сыграет против подмосковного «Витязя». Встречу стилизовали под «пацанский матч». Специально к игре омский клуб выпустил лимитированную коллекцию одежды с фирменной символикой и проморолик.

Основной интригой остается, пополнят ли состав команды выбывшие из списка травмированных нападающие Никита Холодилин и Рид Буше.

Игра начнется в 19:30 по омскому времени.