Омск-Информ
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Речь идет об улице Омской.

Прокуратура Центрального округа Омска проверила исполнение законодательства о закупках. Выяснилось, что в 2023 году Управление дорожного хозяйства и благоустройства заключило контракт с ООО «АРТ РемСтрой» на сумму более 191 млн рублей. Компания собиралась отремонтировать улицу Омскую до августа 2024 года.

Однако организация сорвала сроки работ. Поэтому прокуратура внесла руководителю компании представление. Он привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действие (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ) в виде штрафа в размере 623 тыс. рублей. После санкций подрядчик начал работать интенсивнее и закончил ремонт в срок. Спасибо прокуратуре.

·Авто

Речь идет об улице Омской.

Прокуратура Центрального округа Омска проверила исполнение законодательства о закупках. Выяснилось, что в 2023 году Управление дорожного хозяйства и благоустройства заключило контракт с ООО «АРТ РемСтрой» на сумму более 191 млн рублей. Компания собиралась отремонтировать улицу Омскую до августа 2024 года.

Однако организация сорвала сроки работ. Поэтому прокуратура внесла руководителю компании представление. Он привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действие (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ) в виде штрафа в размере 623 тыс. рублей. После санкций подрядчик начал работать интенсивнее и закончил ремонт в срок. Спасибо прокуратуре.