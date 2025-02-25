Омск-Информ
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·Общество

Проверка систем оповещения запланирована на утро 5 марта.

Через неделю, 5 марта, в Омске запланирована очередная проверка систем оповещения. Сирены и громкоговорители будут включены на полную мощность с 10.40 до 10.43. Также в это время будет временно приостановлено теле- и радиовещание.

Следующая комплексная проверка систем оповещения населения с включением аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения запланирована на 1 октября.

·Общество

Проверка систем оповещения запланирована на утро 5 марта.

Через неделю, 5 марта, в Омске запланирована очередная проверка систем оповещения. Сирены и громкоговорители будут включены на полную мощность с 10.40 до 10.43. Также в это время будет временно приостановлено теле- и радиовещание.

Следующая комплексная проверка систем оповещения населения с включением аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения запланирована на 1 октября.