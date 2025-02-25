В следственном изоляторе преступник находился около месяца.

28-летний житель Омска Евгений Крамаренко, осенью прошлого года убивший бывшую жену у подъезда дома на улице Кирова, отправился в зону проведения СВО. Обвиняемый в совершении тяжкого преступления провел в следственном изоляторе около месяца, сообщает портал «Новый Омск».

Трагедия произошла вечером 20 сентября 2024 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Крамаренко подъехал к дому 26-летней бывшей супруги на автомобиле «Лада-Веста», подкараулил ее возле лифта, распылил в лицо газовый баллончик и принялся наносить ножевые ранения. Всего на теле погибшей насчитали 17 ножевых ранений. После нападения Крамаренко попытался скрыться на автомобиле, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

У погибшей женщины остались двое маленьких детей. Известно, что их отец отказывался платить алименты. Бывшая жена Крамаренко подала иск в суд, и с лета прошлого года должником занимались приставы.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве экс-супруги омич является бывшим сотрудником ОМОНа. На момент совершения преступления он работал таксистом. Примерно за год до преступлений Крамаренко вернулся с СВО, где проходил службу по контракту.