Омск-Информ
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·Общество

У отца Владимира произошел сердечный приступ.

Омская епархия сообщает о кончине клирика кафедрального собора города Калачинска, иерея Владимира Никандрова. Священнику было 68 лет. Вчера, 23 февраля, после совершения Божественной литургии и причащения Святых Христовых Тайн отец Владимир умер от сердечного приступа.

– 25 февраля в 8:00 в калачинском соборе Воскресения Христова будет совершаться Божественная литургия, а в 11:00 начнется отпевание, которое возглавит епископ Калачинский и Муромцевский Силуан, – говорится в сообщении епархии.

Владимир Никандров родился 26 сентября 1956 года. В сан диакона был рукоположен в январе 2021 года, в июне того же года – в сан пресвитера.

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·Общество

У отца Владимира произошел сердечный приступ.

Омская епархия сообщает о кончине клирика кафедрального собора города Калачинска, иерея Владимира Никандрова. Священнику было 68 лет. Вчера, 23 февраля, после совершения Божественной литургии и причащения Святых Христовых Тайн отец Владимир умер от сердечного приступа.

– 25 февраля в 8:00 в калачинском соборе Воскресения Христова будет совершаться Божественная литургия, а в 11:00 начнется отпевание, которое возглавит епископ Калачинский и Муромцевский Силуан, – говорится в сообщении епархии.

Владимир Никандров родился 26 сентября 1956 года. В сан диакона был рукоположен в январе 2021 года, в июне того же года – в сан пресвитера.

1340