Речь идет о водоемах на севере региона.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области определилось с подрядчиком для определения береговых линий и границ трех рек.

По условиям контракта, исполнитель должен до октября 2025 года определить местоположение береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Шиш – от села Атирка до деревни Петровка Тарского района, Ибейка и Большая (Поперечная). Это водоемы на севере Омской области.

Как уточняется в техзадании, целью является получение достоверных данных о рельефе прибрежной территории, водном режиме водных объектов. При начальной стоимости в 9,7 млн рублей эта сумма в ходе торгов снизилась до 7,3 млн рублей. Компания, ставшая победителем, не называется. Судя по всему, с подрядчиком еще не заключили контракт.