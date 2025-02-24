Омск-Информ
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·Общество

В мэрии назвали сумму компенсации за снос зеленых насаждений, которую внесли предприниматели. 

В городской бюджет поступило 14,6 млн руб. компенсации за снос деревьев, которые росли на земле, принадлежащей муниципалитету. На документ, опубликованный на сайте мэрии, ссылается РБК.

В 2024 году самая большая сумма выплат составила 5,77 млн рублей, ее заплатила компания «Брусника», которая строит «Кварталы Драверта» на Левом берегу. Застройщик снес 56 деревьев и 2,3 тыс. кв. м поросли. «Эталон-Омск» для «Зеленой реки» опять же на Левом берегу снес 378 деревьев, 155 кв. м кустарника и 380 кв. м поросли. Сумма компенсации составила 4,6 млн руб. В топ-3 попал «ОмскВодоканал» за снос 148 деревьев. Компания заплатила в бюджет города 1,35 млн руб.

Наталья Корнеева
·Общество

В мэрии назвали сумму компенсации за снос зеленых насаждений, которую внесли предприниматели. 

В городской бюджет поступило 14,6 млн руб. компенсации за снос деревьев, которые росли на земле, принадлежащей муниципалитету. На документ, опубликованный на сайте мэрии, ссылается РБК.

В 2024 году самая большая сумма выплат составила 5,77 млн рублей, ее заплатила компания «Брусника», которая строит «Кварталы Драверта» на Левом берегу. Застройщик снес 56 деревьев и 2,3 тыс. кв. м поросли. «Эталон-Омск» для «Зеленой реки» опять же на Левом берегу снес 378 деревьев, 155 кв. м кустарника и 380 кв. м поросли. Сумма компенсации составила 4,6 млн руб. В топ-3 попал «ОмскВодоканал» за снос 148 деревьев. Компания заплатила в бюджет города 1,35 млн руб.

Наталья Корнеева