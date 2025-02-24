Омск-Информ
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·Происшествия

Мигрант заплатил мзду за молчание о нарушении закона.

Омские следователи завели дело в отношении гражданина иностранного государства, подозреваемого в даче взятки сотруднику ПУ ФСБ России по Омской области (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

По версии силовиков, 11 февраля в селе Одесское 41-летний гастарбайтер заплатил пограничнику 100 тыс. рублей за молчание о нарушении миграционного законодательства. Подозреваемый задержан на месте преступления сотрудниками пограничной службы, денежные средства изъяты.

По инициативе следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается. Мигранту светит до 8 лет тюрьмы.

·Происшествия

Мигрант заплатил мзду за молчание о нарушении закона.

Омские следователи завели дело в отношении гражданина иностранного государства, подозреваемого в даче взятки сотруднику ПУ ФСБ России по Омской области (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

По версии силовиков, 11 февраля в селе Одесское 41-летний гастарбайтер заплатил пограничнику 100 тыс. рублей за молчание о нарушении миграционного законодательства. Подозреваемый задержан на месте преступления сотрудниками пограничной службы, денежные средства изъяты.

По инициативе следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается. Мигранту светит до 8 лет тюрьмы.