В Люберцах Полад Мусаев из Омска согнул шесть арматур за две минуты.

В Люберцах омич Полад Мусаев установил мировой рекорд по сценическому экстриму – сгибанию арматуры. Достижение зафиксировано под контролем представителя Международного союза силового экстрима, заместителя президента Федерации силового экстрима России, многократного рекордсмена мира по силовым номерам Сергея Агаджаняна по прозвищу Русский Халк.

Силач из Омска, стоя и лежа на земле, за две минуты согнул шесть арматур диаметром 20 миллиметров и длиной 1,2 метра (прежний рекорд был поставлен с арматурой 16 миллиметров).

Полад в дисциплине по сценическому экстриму выступает недавно, всего три года. До этого он занимался боевым самбо, шахматами и русскими шашкам.