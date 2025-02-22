В момент возгорания в частном доме находились только малолетние дети и двое подростков.

Сегодня утром в селе Ильичевка Москаленского района произошел пожар, в результате которого погибли 4 человека, в том числе трое детей. Как сообщили в МЧС, около семи часов утра соседи заметили дым и позвонили в пожарную охрану.

На место происшествия были направлены 5 пожарных расчетов и 17 сотрудников МЧС. Площадь возгорания составила 64 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 7.13.

– В жилье сотрудники МЧС России обнаружили тела детей 2, 4 лет и подростков 17 и 19 лет без признаков жизни. Предварительно, матери в момент пожара дома не было, – сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

Точная причина случившегося будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы, заявили в прокуратуре региона. По факту случившегося СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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