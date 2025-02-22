Заявление сделал Следственный комитет.

Следственное управление СК РФ по Омской области назвало две версии пожара в Москаленском районе, в результате которого погибли 4 человека, в том числе трое детей. Трагедия произошла утром в субботу, 22 февраля.

– По предварительной информации, смерть наступила в результате острого отравления окисью углерода из-за сильного задымления. Следователями выдвинуты две версии произошедшего – непотушенная сигарета (очаг возгорания находился на веранде) либо короткое замыкание электропроводки, – говорится в заявлении СКР.

Следователем назначено проведение пожарно-технической экспертизы.

По факту трагедии ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В момент возгорания дети находились в доме одни: мать девочек, которым было 2 и 4 года, оставила их под присмотром 17-летней родственницы и ее 19-летнего знакомого. Все четверо погибли в огне.