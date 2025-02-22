Мать малолетних девочек оставила их с 17-летней тетей.
Прокуратура организовала проверку после утреннего пожара в селе Ильичевка Москаленского района, в результате которого погибли четыре человека, в том числе трое детей. Надзорное ведомство намерено дать оценку органам системы профилактики. Как выяснилось, погибшие девочки 1,5 и 3 лет были из неблагополучной семьи.
– Предварительно, матери девочек дома не было. Данная семья состояла на учете как неблагополучная. В настоящее время прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства органами системы профилактики. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства уполномоченными органами по осуществлению контроля за данной семьей, – сообщили в надзорном ведомстве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Ильичевке. Оно будет расследоваться по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).