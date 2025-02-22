Омск-Информ
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·Общество

Губернатор призвал омичей не оставлять детей одних дома.

На трагедию в селе Ильичевка Москаленского района Омской области, где в результате пожара погибли 4 человека, в том числе трое детей, отреагировал губернатор Виталий Хоценко. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

– Это очень большое горе. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким, – написал Хоценко в своем телеграм-канале. – Причина пожара сейчас устанавливается. По предварительной информации, в момент пожара в доме не было взрослых. Хочу обратиться ко всем – не оставляйте детей одних дома. Будьте бдительны!

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Как сообщили в областной прокуратуре, семья, в которой погибли дети, была неблагополучной.

·Общество

Губернатор призвал омичей не оставлять детей одних дома.

На трагедию в селе Ильичевка Москаленского района Омской области, где в результате пожара погибли 4 человека, в том числе трое детей, отреагировал губернатор Виталий Хоценко. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

– Это очень большое горе. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким, – написал Хоценко в своем телеграм-канале. – Причина пожара сейчас устанавливается. По предварительной информации, в момент пожара в доме не было взрослых. Хочу обратиться ко всем – не оставляйте детей одних дома. Будьте бдительны!

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Как сообщили в областной прокуратуре, семья, в которой погибли дети, была неблагополучной.