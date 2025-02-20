На улицах населенного пункта найдены десятки погибших животных, уверяют местные жители.

Жители деревни Ракитинки Омского района заявляют о массовой гибели домашних животных в населенном пункте. По их словам, на котов и собак объявлена настоящая охота, на улицах были найдены десятки трупов с пулевыми ранениями.

– Я посчитала, 12 котов я собрала. Я сначала не понимала, что это за коты валяются, а потом я поняла, что это пули. Стреляют именно по голове. Это какой-то снайпер сидит, наверное, ночью, стреляет в котов, – заявила жительница деревни Ракитинки Елена Комарова, слова которой приводят «Вести-Омск».

От рук неизвестного, в частности, пострадал дворовый пес Казбек, живущий у Елены. Собаке понадобилось длительное восстановление. Пострадавших животных лечат местные жители и волонтеры из Омска.

После случившегося жители Ракитинки обратились в полицию, но там не стали возбуждать уголовное дело.

– В ходе проверки хозяйка отказалась выдать тело ранее захороненного ей животного для проведения медицинской экспертизы, в результате чего было решено в отказе дела, – объяснили в региональном УМВД.

Тем не менее правоохранители держат ситуацию на контроле. Если таинственный стрелок будет пойман, ему грозит до 3 лет лишения свободы.