Молодой человек признал свою вину в передаче украинским спецслужбам стратегических сведений военного характера.
Управление УФСБ России по Омской области задержало 20-летнего омича, причастного к государственной измене. По имеющимся данным, юноша контактировал с представителями украинских спецслужб, заинтересованных в получении сведений военного характера. По данным силовиков, молодой человек переводил цифровую валюту на криптокошелек одной из украинских террористических организаций для оказания материальной поддержки.
Омича задержали при попытке выезда на Украину. Задержанный во всем признался.
- Связывался с куратором для поджога электроподстанции и дальнейшей отправки в ряды ВСУ. Переводил деньги третьему лицу в качестве донатов за ВСУ. Хотел уехать на Украину и воевать там, - сказал юноша на допросе.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). Проводятся следственные действия.