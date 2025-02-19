Россельхозбанк проводит акцию в честь Дня защитника Отечества.

Омский филиал Россельхозбанка проводит акцию в канун празднования 23 Февраля. Омичи могут купить серебряные монеты по специальному промокоду со скидкой 500 рублей.

В наличии есть такие варианты подарка, как «Бессмертный подвиг», «Вечный огонь», серия «Защитники Отечества», в которой есть монеты, посвященные морской и десантной тематике.

Коллекционеров может заинтересовать серия «Оружие победы» с монетами «Д-3», «ЗИС-3», «Т-34», «У-2». Полный список монет можно посмотреть на сайте банка. Там же можно заказать ту монету, которая заинтересовала. Ее привезут в удобный для клиентов офис банка.

Узнать актуальные цены и наличие монет в конкретном офисе «Россельхозбанка» можно по телефону 940-940 (добавочный 1033), а также на сайте coins.rshb.ru.

Скидка по промокоду действует на следующие монеты:

Бессмертный подвиг (Журавли)-19,

Бессмертный подвиг (Письма)-19,

Защитники Отечества-19 (Пограничник),

Защитники Отечества-19 (Десантник),

Защитники Отечества-20 (Моряк),

Оружие Победы (Т-34)-20,

Оружие Победы (Катюша)-20,

Оружие Победы (У-2)-20,

Оружие Победы (Д-3)-20,

Оружие Победы (ЗИС-3)-22,

Оружие Победы (Катюша)-22,

Оружие Победы (Т-34)-22.

Правила проведения акции

Акция проводится с 4 февраля по 3 марта 2025 года. Чтобы получить скидку в размере 500 рублей, нужно зарегистрироваться на сайте. После регистрации в течение недели покупатель получит промокод. Его нужно предъявить со своего смартфона сотруднику банка.

Отметим, что промокод можно использовать неоднократно. Он действителен все время, пока длится акция.

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