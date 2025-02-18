Главное для каждого мужчины – вовремя обратиться к врачу, говорит уролог-андролог Андрей Писклаков.

По статистике в России фиксируется 10–15 % бесплодных браков, при этом в половине случаев выявляется мужской фактор бесплодия. Об этом на пресс-конференции «Мужское здоровье: что важно знать» заявил врач – уролог-андролог, главный внештатный детский хирург Минздрава Омской области Андрей Писклаков.

– Причина в мужчине – от 40 до 60 % случаев, – сказал он. – Когда бесплодный брак, чаще всего обвиняют женщину, она начинает обследоваться, только потом, когда у женщины все нормально, вот тогда начинают обследовать ее партнера. Иногда надо поступать наоборот. И если ситуация сейчас не решится в пользу сдвигов в репродуктивной политике, то беда. Нас ждет вымирание. Если в России сохранится такая тенденция, то наше население сократится, и нас будет меньше на 130 миллионов к 2050 году.

Главное для каждого мужчины – вовремя обратиться к врачу, но лучше не отказываться от диспансеризации. Современная медицина способна излечить широкий спектр патологий.