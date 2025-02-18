Жительница райцентра вышла из дома, прихватив с собой ребенка.
Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» объявил о поисках 34-летней жительницы райцентра Любинского Омской области Ольги Науменко. Вчера, 17 февраля, вместе с трехлетним сыном Данилом они вышли из дома и пропали.
Приметы Ольги: на вид 35 лет, рост 165–170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
На момент исчезновения была одета в синюю куртку и черные ботинки.
Ее сыну Данилу на вид 4 года, среднего телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза карие.
На момент ухода был одет в черную куртку с желтыми вставками, черные штаны и черные зимние ботинки.