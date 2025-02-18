В перечне развязка у Ленинградского моста, проспект Менделеева, улица Красный Пахарь и другие.

Михаил Горчаков, в перечень подтопляемых вошло более 350 территорий. Сегодня в Омском городском пресс-центре прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему периоду активного таяния снега и подтопления городских территорий. Как сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства, в перечень подтопляемых вошло более 350 территорий.

В большинстве случаев это частный жилой сектор, где подготовкой к паводку должны заниматься сами жители. Отметим, что в этом году горожане уже вывезли на специальные полигоны вдвое больше снега, чем в прошлом.

Городские службы несут ответственность за общественные территории и дороги. С участков возможного подтопления уже вывозят снег.

– По результатам многолетних наблюдений мы определили территории, которые в случае обильного снеготаяния могут подвергаться подтоплениям. В Кировском округе это частный сектор в Немецком поселке, объездная дорога за «Континентом», улица 60 лет Победы и развязка Ленинградского моста. В Лениском округе – Серова, частный сектор в районе озера Моховое, улица Машиностроительная. В Октябрьском округе – Окружная дорога, 4-я Кордная, 4-я Железнодорожная. В Советском – проспект Менделеева, улица Малиновского. В Центральном – улица Красный Пахарь, Красноярский тракт, поселок Загородный, – отметил Горчаков.

В случае подтопления дорог и общественных территорий городские службы будут откачивать воду и устраивать дамбы из мешков с песком. Готово 207 единиц специальной техники, также власти заключают контракты со сторонними организациями для вывоза снега и откачки воды. Уже на это потратили 7,3 млн рублей.

Городское УДХБ вывозит снег каждый день, задействуя по 250–260 единиц техники. Столько же привлечено и сотрудников.