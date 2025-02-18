Половина снежного покрова исчезнет к 6 апреля, а полностью – 15 апреля.

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко сообщила, сколько снега выпало этой зимой и когда он начнет таять, затапливая городские территории. По словам руководителя омских синоптиков, постоянный снежный покров в Омской области установился с 4 по 7 ноября. В Омске это произошло 7 ноября, раньше нормы на три дня. За период с ноября по февраль в Омской области выпало около 80–100 % (52–120 мм) от нормы снега. В Омске – 99 % (91 мм осадков).

В этом году снега выпало меньше, чем в прошлом, но его плотность выше из-за оттепелей и осадков в виде мокрого снега. Как сообщалось ранее, эта зима нетипично теплая

– Запас воды в снеге на 10 февраля составляет 81 мм по области. Это больше нормы на 5 мм, но на 23 мм меньше показателя прошлого года на эту дату. В Омске запас воды в снеге составил 95 мм, больше нормы на 13 мм, но на 14 мм меньше, чем в прошлом году, – сказала Криворучко на пресс-конференции в городском пресс-клубе.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС в этом году пересчитали среднюю многолетнюю дату начала снеготаяния (когда сугробы начинают уменьшаться). Теперь это не 21, а 18 марта. В прошлом году снег начал таять 11 марта.

Примерно половина снега в Омске, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, растает 6 апреля, а в области 1–15 апреля. Полный сход ожидается 15 апреля (7–22 апреля по области). В прошлом году снега в Омске не стало 14 апреля.

На то, как быстро будет таять снег, повлияет погода марта. По предварительному прогнозу, осадки и температура будут около нормы и снеготаяние ожидается умеренное: даты будут соответствовать указанным выше.