В городе отклонение немного меньше и составляет 8 градусов.

Нынешняя зима нетипично теплая для Омской области, заявила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. Средняя температура для этого времени года выше на 8 градусов.

– Эта зима, конечно, нетипично теплая для нашей территории. Среднесезонная температура воздуха в Омской области с ноября по февраль составляла –8...–9 градусов. Это выше нормы на 5-6 градусов. В Омске было теплее нормы на 8 градусов, – сказала Криворучко на пресс-конференции в городском пресс-центре.

Ноябрь в Омске был теплее нормы на 1,5 градуса, декабрь – на 4,5 градуса, январь – на 6 градусов.

Минимальная температура этой зимой в регионе достигала –33 градусов. Это было в январе в некоторых районах области. В Омске минимум составил –28 °С, при рекорде в 1931 году в –49 градусов. Максимальная температра в Омске составила +2 (также в январе).

– В январе в Омске температурный максимум был перекрыт в пять раз, – отметила Криворучко.

В первой декаде февраля в Омской области было уже на 6–12 градусов теплее климатической нормы. В Омске средняя температура была превышена на 8 градусов.