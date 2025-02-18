Для пересечения они выбрали другие регионы страны и зарубежные страны.

За 11 месяцев 2024 года Омскую область покинули 16 484 человека, в том числе 2629 уехали за границу, сообщает «Новый Омск» со ссылкой на данные, предоставленные Омскстатом. За январь-ноябрь в регион прибыли 14 629 человек, включая 3794 ранее живших в других странах мира.

Сведений за декабрь прошлого года пока нет, но, судя по динамике, миграция из Омской области постепенно сокращается. В 2023 году регион покинули 20,9 тыс. человек, в 2022-м было 26,9 тысячи, в 2021-м –25,5 тыс. жителей.

Добавим, что органы статистики теперь не опубликуют сведения о миграции в общем доступе.