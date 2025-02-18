Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Отсутствие средств личной гигиены вызвано в том числе прекращением закупок в конце прошлого года.

В Омском государственном техническом университете неожиданно закончилась туалетная бумага. Студенты вуза ссылаются на некое указание ректора убрать это средство личной гигиены.

Отсутствие туалетной бумаги в некоторых корпусах университета подтвердили в пресс-службе университета. Там пояснили, что это связано с распределением запасов и прекращением закупок в конце года.

– В данный момент закупка проходит процедуру согласования для размещения на торговой площадке, это занимает время. В марте товар поступит в университет, – цитирует заявление университета портал НГС55.

Чем сейчас пользоваться студентам и преподавателям, не уточняется.

·Образование

Отсутствие средств личной гигиены вызвано в том числе прекращением закупок в конце прошлого года.

В Омском государственном техническом университете неожиданно закончилась туалетная бумага. Студенты вуза ссылаются на некое указание ректора убрать это средство личной гигиены.

Отсутствие туалетной бумаги в некоторых корпусах университета подтвердили в пресс-службе университета. Там пояснили, что это связано с распределением запасов и прекращением закупок в конце года.

– В данный момент закупка проходит процедуру согласования для размещения на торговой площадке, это занимает время. В марте товар поступит в университет, – цитирует заявление университета портал НГС55.

Чем сейчас пользоваться студентам и преподавателям, не уточняется.