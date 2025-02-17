Молодой человек также станет беднее на полмиллиона.

Второй Восточной окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор по уголовному делу 22-летнего омича, сторонника украинских террористов. Как сообщили в УФСБ России по Омской области, молодой человек выражал намерение пополнить ряды вооруженных украинских формирований, чтобы воевать против российских солдат.

– Для подтверждения своих намерений он планировал направить анкеты для вступления в ряды запрещенных в РФ террористических организаций. Кроме того, посредством мессенджера Telegram фигурант осуществлял контакты с членом одной из террористических организаций, от которого получил задание собирать информацию о военных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Фигурант ответил согласием, но, испугавшись последствий, вынужден был отказаться от своих намерений, – рассказали подробности дела в ФСБ.

Кроме того, силовики установили его причастность к оправданию деятельности украинских террористических структур с использованием интернета. Приговором суда омич был признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК России). Его оштрафовали на 540 тыс. рублей, а также запретили на три года заниматься размещением материалов в интернете.