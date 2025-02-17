На территории Тевризского района распространяется бешенство.

В понедельник, 17 февраля, появился указ, подписанный губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава региона заявил об установлении карантина на территории Тевризского района до 12 апреля.

Речь идет о личном подсобном хозяйстве и прилегающем к этой локации очагу в радиусе 1 км в рабочем поселке Тевриз.

На весь период карантина запрещено лечение животных, ввоз и вывоз животных, подверженных этой инфекции, а также посещение территории посторонними лицами.

По данным Роспотребнадзора РФ, средств лечения от уже развившегося бешенства не существует. Переносчиками заболевания являются дикие животные.