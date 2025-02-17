Однако глава Омского планетария Владимир Крупко утверждает, что это спутник.
В соцсетях появилось видео загадочного светящегося объекта, перемещающегося по ночному небу. Явление зафиксировали в Привокзальном поселке Омска.
Омичи приняли летающее нечто за НЛО. Часть продвинутых горожан предположили, что очевидцы наблюдали Международную космическую станцию (МКС).
А руководитель Омского планетария Владимир Крупко решил, что над Омском пролетел спутник.
– Это похоже на пролет яркого спутника, зная момент и место, можно определить, какой летел. Международная космическая станция пролетала, но под утро, – сказал Крупко.
Однако, что это было на самом деле, глава планетария с 100 %-ной уверенностью сказать не смог.