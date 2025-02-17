Больше всего девушек, не достигших к моменту беременности 18 лет, живет в Кировском округе Омска.

За 2024 год в Омске и районах области зарегистрировали 159 беременных несовершеннолетних девушек. Непосредственно в городе их было 105 (в 2023 году – 99), в районах области 54 (в 2023 году – 65), сообщает портал НГС55 со ссылкой на данные областного Минздрава.

По статистике самое большое количество беременных, не достигших возраста 18 лет, зарегистрировано в Кировском округе Омска – 31 (годом ранее было 29). Из муниципальных районов лидирует Таврический (7 беременных несовершеннолетних). В 2023 году по столько же было в Калачинском и Марьяновском районах.