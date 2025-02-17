Наставник омского клуба Ги Буше уточнил, как прошла операция в Германии.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше на вчерашней послематчевой пресс-конференции рассказал о состоянии здоровья американского форварда Рида Буше.

В матче против «Салавата Юлаева» топовый снайпер получил перелом лицевой кости. В первых числах февраля он был вынужден лететь в Германию на срочную операцию.

По словам наставника «ястребов», операция прошла успешно. Американский однофамилец коуча пока находится в Германии.

– Что касается Буше, то он еще не приехал, но операция прошла успешно. Здесь нужно помнить, что все-таки у него была операция, и восстановление прошло хорошо, – подчеркнул главный тренер омского клуба.

О сроках возвращения говорить преждевременно. Вердикт вынесут врачи уже в Омске, после осмотра топового нападающего.

– Когда он вернется, то будут проведены тесты и исследования для того, чтобы понимать, как скоро мы сможем Рида Буше увидеть уже на льду, – добавил наставник «ястребов».

Ранее сообщалось, что на восстановление форварда уйдет около месяца.