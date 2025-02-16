В случае возвращения компании займут свои привычные места в торговых комплексах.

Ведутся переговоры о возможном возвращении на российский рынок брендов, принадлежащих группе Inditex. Компания, объединяющая марки Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius и Uterqüe, приостановила деятельность в марте 2022 года.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал, что пока представители брендов только прощупывают почву для потенциального возвращения, уточняет телеграм-канал Mash. Но готовы вернуться на прежние места в торговых центрах, как только улучшатся отношения со странами Запада и снизится санкционное давление.

В случае камбэка бренды займут свои старые площадки, где сейчас работают аналоги или помещения остаются пустыми. Известно, что компании, пришедшие на место известных брендов, столкнулись с низким спросом и снижением выручки, что привело к массовому сокращению персонала.