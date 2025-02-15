Омск-Информ
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·Общество

Губернатор дал соответствующие поручения мэрии, главам районов, министерству энергетики и ЖКХ, Госжилинспекции.

Крыши многоквартирных домов в Омске и районах области должны быть оперативно почищены от снега, заявил губернатор Виталий Хоценко. Он обратил внимание на большое количество осадков этой зимой.

– Обильное количество осадков этой зимой может быть причиной схода снега и наледи с крыш многоквартирных домов, – сказал губернатор. – Зима у нас достаточно теплая в этом году.

Он поручил мэрии Омска, Государственной жилищной инспекции, министерству энергетики и ЖКХ, главам районов взять на особый контроль работу по очистке кровель. Эту работу нужно провести оперативно.  

·Общество

Губернатор дал соответствующие поручения мэрии, главам районов, министерству энергетики и ЖКХ, Госжилинспекции.

Крыши многоквартирных домов в Омске и районах области должны быть оперативно почищены от снега, заявил губернатор Виталий Хоценко. Он обратил внимание на большое количество осадков этой зимой.

– Обильное количество осадков этой зимой может быть причиной схода снега и наледи с крыш многоквартирных домов, – сказал губернатор. – Зима у нас достаточно теплая в этом году.

Он поручил мэрии Омска, Государственной жилищной инспекции, министерству энергетики и ЖКХ, главам районов взять на особый контроль работу по очистке кровель. Эту работу нужно провести оперативно.  