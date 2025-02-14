Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Сегодня, 14 февраля, в Амурском поселке Омска, возле школы № 30 на улице 22-го Партсъезда обнаружили тело мужчины. В полиции Городу55 уточнили, что труп направили в морг, чтобы выяснить причину смерти.

Как рассказали правоохранители, погибшему было 39 лет.

·Происшествия

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Сегодня, 14 февраля, в Амурском поселке Омска, возле школы № 30 на улице 22-го Партсъезда обнаружили тело мужчины. В полиции Городу55 уточнили, что труп направили в морг, чтобы выяснить причину смерти.

Как рассказали правоохранители, погибшему было 39 лет.