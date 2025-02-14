Льготники Омска стали получать лекарства, выписанные еще в декабре 2024 года

Сегодня, 14 февраля, в аптеках Омска стали выдавать льготные лекарства. Как сообщили корреспонденту «Омск-информа», накануне, 13 февраля, многих льготников обзвонили лично.

– Многих лекарств не было в наличии, особенно для тех, кто в региональных списках, – говорит мужчина среднего возраста. – Мне на двадцатку только лекарство дают, если я откажусь от льгот и стану брать денежную компенсацию, то это мне не выгодно. Они несоразмерны.

Льготники стали говорить об отсутствии лекарств в аптеках Омска еще в январе. Первыми забили тревогу диабетики, препараты гипогликемическое профиля вдруг перестали выдавать. «Форсига» и «Метформин» все чаще стали упоминать в соцсетях.

– «Форсига» на месяц стоит 2,5 тысячи, – отмечает пожилая омичка. – Я получаю пенсию 15 700, мне дорого покупать такое лекарство.

1 февраля на совещании у губернатора Омской области министр здравоохранения Дмитрий Маркелов объяснял сложившуюся ситуацию так:

– Проблема связана с тем, что при переходе через новый год поменялось законодательство. Этот переходный период будет длиться еще две недели, – сказал глава Минздрава. – Точечно, в ручном режиме, при обращении льготника мы проблему стараемся решить.

Глава региона Виталий Хоценко поручил ускорить процесс и доложить ему о результатах.

– Жалобы от людей поступают, значит система троит. Систему откорректируйте, доклад сделайте отдельный. Такого не может быть. Людям не объяснишь, что там что-то не так с торгами две недели. Человек болеет, он не будет терпеть, – отмечал губернатор.

До 13 февраля Минздрав так и работал в точечном режиме, льготники тем временем стали получать отказ на выписку препаратов. Хотя, как утверждает Минздрав в размещенном в соцсетях посте, с руководством больниц были проведены встречи.

– Я пришла за лекарствами, которые мне в декабре должны были выдать, – говорит женщина средних лет. – Мне противоастматические препараты выдают, я пришла в свою больницу – отказали выписывать льготные лекарства, сказали: «Вы еще за декабрь не получили». А вечером вчера позвонили из аптеки, сказали, чтобы пришла, но было уже часов семь вечера, конечно, я не пошла. Сегодня пришла забрать.

На проблему со льготным лекарственным обеспечением обратила внимание прокуратура Омской области.

– В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности Министерства здравоохранения Омской области в части своевременности и полноты принимаемых мер по закупке и обеспечению граждан лекарствами, медицинскими изделиями и детским питанием, – сообщается в заявлении ведомства.

По результатам проверки будет принято решение и меры прокурорского реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел.