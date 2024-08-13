Депутат омского Заксобрания от партии «Новые люди» Наталья Тузова оказала поддержку семье с ребенком, страдающим от генетического заболевания.

В июне 2024 года к Наталье Тузовой обратилась мама мальчика, страдающего от неизлечимого генетического заболевания. В местной поликлинике ему отказались выдавать жизненно необходимый препарат, который ранее был назначен врачами Медицинского центра им. Рогачева.

– Лекарство, которое требовалось для лечения ребенка, было специально подобрано. Врачи определили оптимальную дозировку и рекомендовали не менять препарат. Но в поликлинике его не оказалось в наличии, и родителям предложили перейти на аналог, имеющий множество побочных эффектов, – пояснила Наталья Тузова.

Наталья направила запрос в прокуратуру, выяснилось, что поликлиника не провела вовремя необходимую комиссию для назначения ребенку требуемого лекарства и не отправила заявку в Минздрав. В конце июня консилиум специалистов подтвердил необходимость назначения ребенку этого лекарства. Уже в начале июля для мальчика закупили 168 таблеток препарата на 56 дней. Ведомство также запланировало дополнительную закупку 9 упаковок.

Своевременное вмешательство депутата Натальи Тузовой позволило оперативно решить проблему и обеспечить ребенка жизненно необходимым лекарством. Это пример того, как депутатская помощь может изменить ситуацию и спасти человеческую жизнь.