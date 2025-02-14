В результате аварии медицинская помощь понадобилась 4 пассажирам общественного транспорта.

Сегодня утром на Комсомольском мосту в центре Омска произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и трех легковых автомобилей. Последствия аварии до сих пор устраняются. На улице Гагарина возникла пробка.

Как сообщили в мэрии, ДТП произошло в 7:47. По предварительным данным, водитель автобуса № 72, ехавший в сторону Музыкального театра, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автобусом № 78. Последний по инерции протаранил три легковых автомобиля, находившихся в непосредственной близости.

– За медицинской помощью обратились три пассажира автобуса № 78 и один пассажир автобуса № 72, – отметили в мэрии.

В региональном МЧС добавили, что водителю 78-го автобуса пришлось покидать машину через окно – дверь транспортного средства была заблокирована.

На месте происшествия идет разбор аварии. И легковушки, и автобусы продолжают стоять на мосту.

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