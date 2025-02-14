Омск-Информ
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·Происшествия

Глава города дал поручение провести детальную проверку инцидента.

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал сегодняшнее ДТП на Комсомольском мосту в центре города. В утренний час пик там столкнулись два пассажирских автобуса и три легковушки. В аварии пострадали 4 пассажира общественного транспорта.

– Дал поручение своему заместителю Владимиру Куприянову, курирующему транспортный блок, провести детальную проверку сегодняшнего ДТП с участием автобусов – авария произошла в утренний час пик на Комсомольском мосту. По предварительной информации за медицинской помощью обратились четверо пассажиров. Сумму материального ущерба установят эксперты. Желаю здоровья пострадавшим и поскорее оправиться от происшествия всем, кто невольно стал его участником, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Разбор аварии на мосту до сих пор продолжается, в центре города возникла пробка.

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·Происшествия

Глава города дал поручение провести детальную проверку инцидента.

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал сегодняшнее ДТП на Комсомольском мосту в центре города. В утренний час пик там столкнулись два пассажирских автобуса и три легковушки. В аварии пострадали 4 пассажира общественного транспорта.

– Дал поручение своему заместителю Владимиру Куприянову, курирующему транспортный блок, провести детальную проверку сегодняшнего ДТП с участием автобусов – авария произошла в утренний час пик на Комсомольском мосту. По предварительной информации за медицинской помощью обратились четверо пассажиров. Сумму материального ущерба установят эксперты. Желаю здоровья пострадавшим и поскорее оправиться от происшествия всем, кто невольно стал его участником, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Разбор аварии на мосту до сих пор продолжается, в центре города возникла пробка.

1301