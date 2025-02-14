Омск-Информ
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·Происшествия

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Омске началась доследственная проверка по факту массового ДТП на Комсомольском мосту в центре города. Утром в пятницу, 14 февраля, там столкнулись два пассажирских автобуса и три легковых автомобиля. В аварии пострадали четыре пассажира общественного транспорта.

– В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана правовая оценка действиям не только водителей, но и должностных лиц предприятий – автоперевозчиков по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, – сообщили в Следственном комитете.

Ход проверки будет контролировать городская прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что обратившиеся за медицинской помощью пассажиры автобусов получили ушибы.

·Происшествия

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Омске началась доследственная проверка по факту массового ДТП на Комсомольском мосту в центре города. Утром в пятницу, 14 февраля, там столкнулись два пассажирских автобуса и три легковых автомобиля. В аварии пострадали четыре пассажира общественного транспорта.

– В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана правовая оценка действиям не только водителей, но и должностных лиц предприятий – автоперевозчиков по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, – сообщили в Следственном комитете.

Ход проверки будет контролировать городская прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что обратившиеся за медицинской помощью пассажиры автобусов получили ушибы.