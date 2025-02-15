Количество объектов недвижимости, приобретенных в ипотеку, стремительно сокращается.

В Омской области резко сокращаются объемы зарегистрированных новостроек, купленных в ипотеку. По данным Управления Росреестра по Омской области, в 2023 году было отмечено порядка 3,5 тыс. заявлений на регистрацию прав. А в 2024-м это число сократилось в 1,4 раза, порядка 2,5 тыс. объектов.

При этом темпы строительства жилья в Омске увеличиваются из года в год. Если в 2023 году было введено в эксплуатацию 743 тыс. кв. м жилья, то в 2024 году этот показатель составил уже 869 тысячи «квадратов», что на 16,9 % больше, чем годом ранее. При этом достигнутый результат превысил плановые показатели 2024 года на 24 %.

Происходящее на рынке недвижимости для «Омск-информа» прокомментировал владелец компании «Стройбетон» Олег Золотов. По его словам, на продажи недвижимости сильно повлияла стагнация на рынке ипотечных кредитов.

– Отменили практически все льготные варианты ипотек, осталась лишь семейная ипотека, и то банки дают ее с большим скрипом, вынуждая застройщиков субсидировать ставку за свой счет, – объяснил Золотов.

В ближайшие несколько лет будет строиться меньше многоквартирных домов, говорит предприниматель. Причина – введение инфраструктурного сбора. Без его оплаты невозможно получить разрешение на строительство.

– Те объекты, которые уже начали строить, будут завершены. Однако в будущем начнется падение темпов строительства из-за того, что ввели инфраструктурный сбор. Это является достаточно серьезным бременем для застройщиков, – отметил руководитель «Стройбетона».

Инфраструктурный взнос составляет около 8 тыс. рублей за квадратный метр. Государство получает эти деньги для строительства социальных объектов в новых микрорайонах. Но по факту их оплачивают покупатели квартир: расходы застройщики относят на себестоимость жилья.

Существенных изменений на рынке жилищного строительства пока ждать не стоит, полагает Олег Золотов.

– Идет СВО, в бюджете нет денег на различные льготные программы, а у людей с деньгами тем более туговато. Ключевая ставка и вовсе такая, что человеку выгоднее держать деньги на депозите в банке, чем вкладываться в недвижимость, – подытожил застройщик.

Чтобы новостройки вновь стали привлекательными для омичей, нужно снижение ключевой ставки Центробанка и субсидирование ипотеки со стороны государства. Иначе квартиры в новых домах будут стоять пустыми, а люди не смогут решить свой жилищный вопрос.