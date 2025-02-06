При этом количество возводимого жилья растет.

В Омской области резко сокращаются объемы новостроек. По данным Росеестра по Омской области, в 2023 году отмечено порядка 3,5 тысячи заявлений на государственную регистрацию прав. А в 2024 году число проданных ипотек сократилось в 1,4 раза, или на 28 %, до порядка 2,5 тысячи объектов.

По данным «СуперОмска», сократилось и число ипотечных сделок, в 2023 году их было 28 162, а в 2024-м стало 17 771, то есть в 1,6 раза, или на 58 %, меньше.

При этом темпы роста строительства жилья в Омске увеличиваются ежегодно. Так, в 2023 году было введено в эксплуатацию 743 тыс. кв. м, в 2024 году – уже почти 869 тыс. кв. м, что на 16,9 % больше относительно 2023 года. И составляет 124 % к плановому значению показателей 2024 года.