В Россельхозбанке можно приобрести серебряные монеты на тему Дня защитника Отечества.

В преддверии праздника Омский филиал Россельхозбанка предлагает приобрести серебряные монеты военной тематики. Их можно купить по специальному промокоду «Защитник Отечества», который сделает покупку подарка более выгодным.

В наличии для клиентов нашего региона есть лоты «Бессмертный подвиг», «Вечный огонь», а также серия «Защитники Отечества», включающая в себя десантную и морскую тематики. Для коллекционеров и всех, кто интересуется историей, представлена серия «Оружие победы», которая включает в себя монеты «Д-3», «ЗИС-3», «Т-34», «У-2».

Отметим, что на сайте coins.rshb.ru доступен полный список тематических монет, посвященных Дню защитника Отечества. Интересующую монету можно всегда заказать через сайт с доставкой в любой удобный офис Россельхозбанка.

Ознакомиться с актуальными ценами и наличием монет в удобном офисе банка можно по телефону 940-940 (добавочный 1033), а также на сайте coins.rshb.ru.

Правила проведения акции

Для получения скидки в размере 500 рублей необходимо зарегистрироваться на сайте coins.rshb.ru. После регистрации на сайте в течение недели вам будет направлен промокод «Защитник Отечества», который нужно будут предъявить со своего мобильного устройства кассовому работнику Банка в период действия акции с 04.02.2025 по 03.03.2025 (включительно).

Количество использований промокода не ограничено. Участник акции может применять промокод несколько раз в рамках срока действия акции.

Скидка по промокоду действует на монеты следующих наименований отличного состояния:

Бессмертный подвиг (Журавли)-19,

Бессмертный подвиг (Письма)-19,

Защитники Отечества-19 (Пограничник),

Защитники Отечества-19 (Десантник),

Защитники Отечества-20 (Моряк),

Оружие Победы (Т-34)-20,

Оружие Победы (Катюша)-20,

Оружие Победы (У-2)-20,

Оружие Победы (Д-3)-20,

Оружие Победы (ЗИС-3)-22,

Оружие Победы (Катюша)-22,

Оружие Победы (Т-34)-22.

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3