Партия обсудит документ на площадке профильной комиссии Генсовета.

«Единая Россия» выступила с инициативой дискуссии по вопросу разработки Стратегии развития образования. В связи с этим секретарь Генсовета Владимир Якушев выступил на заседании партийной комиссии по образованию и науке.

– Все наши граждане так или иначе участвуют в процессе образования и обучения, – сказал Владимир Якушев. – Поэтому для «Единой России» важно провести анализ и широкое обсуждение Стратегии развития образования на площадке профильной комиссии Генсовета. Необходимо сбалансировать возможности государства, экспертные прогнозы и учесть мнение наших граждан.

Секретарь Генсовета партии считает, что при подготовке документа нужно в первую очередь уделить внимание содержанию образования, его инфраструктуре, образовательным стандартам и уровню учебной нагрузки.

– Эти вопросы очень волнуют учеников и их родителей, – объяснил Владимир Якушев. – Люди жалуются на растущее число обязательных предметов, большие объемы домашних заданий, с которыми школьники не способны справиться без помощи взрослых. В Стратегии должны быть предложены такие решения этих вопросов, которые, с одной стороны, будут отвечать на запрос о снижении нагрузки на школьников. А с другой – обеспечивать современный уровень знаний и компетенций учащихся и выпускников.

Развитие инфраструктуры связано с содержанием образования. Она должна закрывать потребности учебного процесса.

– Мы немало сделали для приведения в порядок инфраструктуры образования, материально и технически переоснастили наши учебные заведения, – объяснил Владимир Якушев. – Важно продолжать эту работу, чтобы учебная дошкольная, школьная и университетская среда соответствовали всем современным стандартам. Наше видение того, как это обеспечить, должно быть отражено в Стратегии.

Также важно, чтобы в документе были указаны конкретные предложения по созданию условий труда для учителей. В таком случае педагоги смогут полностью посвятить себя детям.

– Это значит реально разгрузить их от отчетности и бюрократических процедур, – подчеркнул секретарь Генерального совета партии. – Кроме того, система оплаты труда учителей и преподавателей требует серьезной, вдумчивой доработки. Для школьных учителей необходимо обеспечить соответствие оплаты и нагрузки, чтобы наиболее востребованные специалисты получали адекватное вознаграждение за свою работу. Могли по-настоящему достойно зарабатывать в школе, а не уходить в репетиторство.

По словам Владимира Якушева, сейчас зарплаты учителей отличаются в зависимости от региона.

– Важно сбалансировать оплату труда по всей стране, – считает он. – В соответствии с поручением президента по итогам послания в ряде регионов тестируется новая модель оплаты труда учителей. Со следующего года система будет внедряться повсеместно. Важно контролировать реализацию этой инициативы. И там, где необходимо, донастроить систему так, чтобы она отвечала потребностям учителей и системы образования в целом.

В высшем образовании сложилась другая ситуация. В нем основной проблемой является разница в уровне оплаты между преподавателями и руководством вузов. Владимир Якишев считает, что для ее решения нужно уровнять зарплату и вклад преподавателя в процесс обучения. Наличие справедливой системы оплаты труда можно сделать одним из критериев оценки эффективности руководства вузов.

Кроме того, Стратегия должна отвечать на вопросы пространственной специализации и организации учебных заведений. Стоит развивать такие специальности в региональных вузах, которые более востребованы работодателями на конкретных территориях.

– Поэтому крайне важно сейчас объединить усилия и министерства науки и образования, министерства просвещения и министерства труда, чтобы сфера образования могла оперативно реагировать на потребности рынка труда, – рассказал Владимир Якушев. – Мы должны сформулировать взвешенные подходы к определению баланса контрольных цифр приема между высшим и средним образованием, гуманитарными и техническими дисциплинами.

Секретарь Генсовета отметил, что по поручению председателя партии Дмитрия Медведева и решению 22-го Съезда «Единой России» нужно создать прозрачный и понятный рейтинг качества образования вузов и учреждений среднего профессионального образования. Владимир Якушев считает, что эта инициатива тоже должна войти в Стратегию.

Также в документе должны быть указаны предложения и ориентиры по работе с талантливой молодежью. Подобные наработки есть у образовательного центра «Сириус».

– При реализации народной программы «Единая Россия» уже распространила опыт «Сириуса» на регионы нашей страны, – отметил Владимир Якушев. – Считаю важным отразить позитивный опыт работы партии в Стратегии.

Есть еще одно предложение – закрепить полномочия между Федерацией и регионами в сфере образования. Секретарь Генсовета считает, что в таком случае губернаторы смогут более эффективно планировать развитие образования в регионе. Это будет происходить с учетом потребностей и возможностей местной экономики. Такие решение особенно важны для среднего профессионального образования.

– Важный вопрос, на который в Стратегии должен быть дан однозначный ответ, – это способ государственной итоговой аттестации для тех, кто окончил школу и собирается поступать в вуз, – сказал секретарь Генсовета. – Тема ЕГЭ сегодня – совершенно незаслуженно – приобретает политическое звучание. Пришло время определиться: либо мы сохраняем ЕГЭ и полностью прекращаем дискуссии на эту тему. Либо отказываемся от него. И тогда в Стратегии должна быть предложена новая форма аттестации выпускников школ. А также – поступления в вузы.

В числе предложений партии лежит анализ обращений жителей регионов и обратная связь по вопросам образования, которую получили через общественные приемные партии, штабы общественной поддержки, первичные отделения и муниципальных депутатов.

Глава комиссии Генсовета «Единой России», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва считает, что в основе Стратегии развития образования должны лежать вопросы суверенности российского образования и национального целеполагания.

– Очень важно, чтобы в финальной версии документа мы увидели трансформацию этого вызова в действующие механизмы, комплексные программы, когда система ценностей на всех уровнях образования формируется не только через предметное обучение, но и через просветительские, общественно значимые отраслевые проекты развития культуры, спорта и общества в целом, – отметила Елена Шмелёва. – Только это обеспечит гармоничное развитие нашей молодежи, а также мировоззренческое и технологическое лидерство России.

Заместитель министра просвещения Ирина Шварцман рассказала, что Минпросвещения возьмет в работу все предложения «Единой России» и учтет их при разработке Стратегии развития образования.