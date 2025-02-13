Омичи смогли увидеть в музее завода истории своих предков.

В год 80-летия Победы гостями корпоративного музея Омского завода транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) стали родственники заводчан, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Они дополняют биографии героев ранее неизвестными фактами.

Музей Омсктрансмаша посетили супруги Серовы. У обоих родственники трудились на заводе, а затем сражались с немецко-фашистскими захватчиками.

От заводского станка до штурвала боевого самолета

Двоюродным дедушкой Дмитрию Серову приходится Герой Советского Союза Михаил Берников. Легендарный заводчанин, летчик-штурмовик за время войны совершил 103 боевых вылета и лично уничтожил 13 самолетов, 26 танков, 87 автомашин, 18 орудий, 9 складов и более 500 солдат и офицеров противника.

Заводская история Михаила Берникова началась в 1931 году, когда после школы поступил в фабрично-заводское училище при Омском паровозовагоноремонтном заводе – будущем Омсктрансмаше. В 1933 году по окончании училища устроился токарем по металлу на этот же завод.

Как-то Михаил Берников вместе со своим другом Михаилом Макаровым у проходной завода увидел плакат «Дать стране полтора миллиона летчиков». Парни на призыв отреагировали моментально и записались в аэроклуб. Оба позже стали летчиками, Героями Советского Союза.

Во время Великой Отечественной войны в действующей армии Михаил Берников сражался на Ленинградском, Калининском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах.

В музее Омсктрансмаша Дмитрий Серов узнал о подвиге своего дедушки, который он совершил в воздушном бою над Киевом. Самолет Берникова был сильно поврежден немецкими истребителями. Пламя проникло в кабину. Михаил Михайлович получил серьезные ожоги лица и рук, но довел самолет до своего аэродрома и посадил его.

Михаил Берников награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого III степени, Александра Невского, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями. Именем Героя названа улица в Омске. Она располагается в Октябрьском округе города.

В настоящее время Дмитрий Серов возглавляет испытательную пожарную лабораторию Федеральной противопожарной службы по Омской области и собирает материалы для своей книги об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

– Информацию для своего издания я собираю с 2015 года. К юбилею Победы хочу издать брошюру о фронтовиках и тыловиках, чтобы у новых поколений осталась память о великом подвиге, который совершил наш народ. Мой зять сейчас участвует в СВО. И это переживание отсылает нас туда – в годы Великой Отечественной. Народ тогда жил тем же, чем сейчас живем мы, – уверен Дмитрий Серов.

Путь от Омска до Берлина

Супруга Дмитрия Серова Юлия тоже может гордиться своим дедушкой – Павлом Тимофеевичем Бояркиным. Он пришел работать на завод в 16 лет. Поступил в арматурный цех, где выучился на токаря.

Когда началась война, Павел был на Дальнем Востоке, служил в Красной Армии. Вскоре его часть отправили на фронт. Свой ратный путь Павел начал под Москвой в 1941-м. И где только не пришлось ему побывать за долгие четыре года войны.

Он форсировал Днепр, Вислу, Одер, освобождал Варшаву, брал Берлин, встречался с союзниками на Эльбе. Славными вехами на его пути стали награды – орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

– На заводе трудилась вся моя родня, я сама какое-то время работала в пожарной охране одного из цехов, – рассказала Юлия Серова. – Дедушка Павел Тимофеевич очень мало рассказывал о войне, хотя он дошел до Берлина. Подробно изучать его биографию мы начали в 2015 году, когда решили принять участие в замечательной акции «Бессмертный полк». На экскурсии в музее узнала много нового о своем прадедушке – Тимофее Сергеевиче. Он был родоначальником династии Бояркиных, общий трудовой стаж которой составляет 210 лет. Директор музея показала нам заметки о нашей семье из «Заводских известий», также впервые я увидела архивные фото. Спасибо предприятию за бережное отношение к истории и возможность прикоснуться к ней. Я надеюсь, что в музее смогут побывать наши дети, внуки и увидеть, какой значимый вклад внесла наша семья в Победу.

Всего за годы войны на омском заводе изготовили около 7 тысяч легендарных танков Т-34 и порядка 300 тысяч корпусов снарядов для гвардейских реактивных минометов «Катюша». В период подготовки производства к выпуску «тридцатьчетверок» на предприятии построили два бронепоезда «Победа» и «За Родину».

В апреле 1944 года на фронт была отправлена танковая колонна «Сибиряк», построенная на средства заводчан. На фронт с завода ушло около двух тысяч работников. Они воевали в Сибирских бригадах, защищали Москву и Ленинград, участвовали в Сталинградском сражении, освобождали страны Европы от фашизма, штурмовали Берлин.

В начале года был обнаружен уникальный документ – подлинный список инженерно-технических рабочих и служащих завода, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Он станет основой для обновления мемориальных досок и объектов.