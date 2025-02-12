Стоимость подарочных наборов составит 6 млн рублей.

На сайте госзакупок появились данные о подрядчике для изготовления подарочных наборов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По задумке мэрии Омска, планируется изготовить 1450 сувенирных стаканов с подстаканниками. При начальной цене контракта 9,5 млн рублей победила та компания, которая предложила за свои услуги 6,2 млн рублей.

Подрядчик в документах госзакупки не называется. Как уточнили «Омск-информу» в мэрии, договор с победителем еще не заключен.

Сами подарочные наборы будут состоять из трех элементов: хрустального стакана, подстаканника из латуни с надписью «Омск» и коробки-футляра синего цвета с логотипом 80-летия Победы. Подрядчику дадут два дня с момента заключения договора на разработку дизайна надписи.

Кому будут предназначаться сувенирные стаканы, не называется. Но, по данным на конец января 2025 года, в Омске осталось всего 38 ветеранов Великой Отечественной войны.