Пациент до операции не мог пройти и 50 метров.

В Омской медико-санитарной части № 4 хирурги смогли восстановить кровоснабжение в ноге 50-летнего пациента, который несколько лет мучился от боли. Мужчина в последнее время не мог пройти и 50 метров.

После ряда обследований горожанина госпитализировали в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения МСЧ-4. Проведенная диагностика показала закупорку общей подвздошной артерии. Это состояние опасно тем, что чревато потерей ноги, а в тяжелых случаях – и летальным исходом. Как правило, операции с такими заболеваниями проводятся под общим наркозом. Но современные наработки позволили рентгеноэндоваскулярному хирургу Олегу Коновалову провести операцию под местным наркозом 40 минут.

В результате кровоснабжение в ноге больного полностью восстановлено. Через четыре дня омича выписали домой уже без боли.