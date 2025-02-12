Акция продлится до конца февраля.

Календарная зима подходит к концу, но убирать теплые вещи в шкаф еще рано. Скрасить ожидание весны помогут обновки – шубы, дубленки и пуховики с огромными скидками буквально от 1000 рублей.

В магазине верхней одежды ISTNOVA на Масленникова, 10, проходит финальная распродажа зимнего ассортимента. На всё действует скидка 80 %.

Кроме того, при покупке норковой шубы в подарок кожаная куртка на выбор*. Самое время освежить гардероб без ущерба для кошелька.

Шубы, дубленки и пуховики почти даром

Практичное решение – пуховик. Современные модели легкие, поэтому подходят для активных мужчин и женщин. В ISTNOVA большой выбор пуховиков и зимних курток: яркие и темные, короткие и длинные, свободные и приталенные, спортивные и элегантные. На распродаже пуховики стоят от 3000 рублей.

Если вы предпочитаете дубленки, то в ISTNOVA вам наверняка удастся найти вариант по вкусу. Натуральные мех и кожа надежно защищают от мороза, а ухаживать за такой вещью проще, чем за шубой. Дубленки хорошо сохраняют температуру тела, так что в них комфортно и во время оттепели, и в морозы. Сейчас приобрести дубленку можно от 3000 рублей.

Одни из самых доступных шуб – мутон. В коллекции ISTNOVA представлены модели разных цветов и фактур, многие из них могут сильно удивить тех, кто считает мутон устаревшим материалом. От классических спокойных вариантов до авангардных и трендовых – этот мех уместен в любом возрасте, нужно только найти свою модель. И особенно приятно, что мутон носится много лет, не теряя красоту. Во время распродажи цены на мутоновые шубы начинаются от 5000 рублей.

Ну и, конечно же, норка – королева зимнего гардероба. Многие женщины обожают этот роскошный блестящий мех и мечтают о шубке из него. Почему бы не воспользоваться скидками и не присмотреть себе автоледи или длинное манто с английским воротником? На дорогих изделиях выгода будет особенно ощутимой. Как раз скоро 8 Марта, так что можно намекнуть любимому, какому подарку вы точно обрадуетесь. К тому же при покупке норковой шубы вы бесплатно получите кожаную куртку для вас или мужчины – весомый аргумент на семейном совете. Если не смогли определиться с презентом, то кожаные куртки продают по акции от 990 рублей.

Одежда для всех случаев жизни по доступным ценам

Не менее выгодные покупки можно сделать в магазине одежды OUTLETIUM. Для долгих прогулок просто незаменимы утепленные свитшоты и спортивные брюки на флисе. Их можно купить по отдельности или сразу костюмом. А еще выбрать парные образы – на совместных фото вы будете выглядеть стильно.

Свитшоты и спортивные брюки от 890 рублей

В OUTLETIUM представлена одежда для всей семьи от популярных турецких брендов. В одном месте легко подобрать образы для работы, учебы, встречи с друзьями и отдыха. Какими бы ни были ваши планы, здесь найдется подходящая одежда. Трикотаж для вечерних прогулок, платье для особого повода и леггинсы с топом для тренировок.

Спортивный костюм от 1500 рублей, джемперы от 890 рублей

Планируете активные выходные вместе с родными? Запасайтесь удобной одеждой. Хотите разбавить офисный гардероб и внести в него нотку расслабленности? Присмотритесь к необычным свитшотам и джемперам. В OUTLETIUM их можно купить от 890 рублей.

Подарки для мужчин и женщин

Впереди много праздников, когда хочется порадовать близких: 14 и 23 Февраля, 8 Марта. В OUTLETIUM всегда масса идей подарков. Например, сейчас действует очень приятная цена на мужские джемперы лаконичного дизайна – всего за 490 рублей можно приобрести практичный и милый презент для любимого*. Он не заскучает в шкафу, ведь джемпер легко вписать в деловой и кэжуал стили.

Джемперы в широкой цветовой гамме по 490 рублей, джинсы от 1490 рублей

OUTLETIUM – возможность одеться по отличным ценам и купить все в одном месте. Сделайте сюрприз близким или приходите на шопинг всей семьей, чтобы не ошибиться в выборе. Положительные эмоции и удачные покупки гарантированы!

OUTLETIUM | ISTNOVA, Масленникова, 10.

istnova.ru,

outletium.ru,

vk.com/istnova,

vk.com/outletium.

*Срок акций: с 12 по 28 февраля 2025 года. Подробности уточняйте у продавцов.

ООО «МЕХА СИБИРИ», 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 3/1, офис 325, ОГРН 1195476001335. Реклама