Омск-Информ
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·Общество

Отделочные работы в переходе у КДЦ «Маяковский» начнутся в ближайшее время.

Ремонт выходов подземных пешеходных переходов в центре Омска планируется завершить до Дня города, сообщил мэр города Сергей Шелест. Речь идет о переходах у КДЦ «Маяковский» и бывшей остановки «Яблонька». На эти цели из бюджета выделят более 33 млн рублей.

– Подрядчик, занятый ремонтом подземного перехода на пересечении Красного Пути и улицы Интернациональной, уже приступил к монтажу тепляков – специальных сооружений, позволяющих вести отделочные работы при отрицательных температурах наружного воздуха. При отделке строителями будет использоваться гранит. По результату обязательно проверим качество работ, – отметил мэр.

Гарантийный срок на выполненные работы составит 3 года.

·Общество

Отделочные работы в переходе у КДЦ «Маяковский» начнутся в ближайшее время.

Ремонт выходов подземных пешеходных переходов в центре Омска планируется завершить до Дня города, сообщил мэр города Сергей Шелест. Речь идет о переходах у КДЦ «Маяковский» и бывшей остановки «Яблонька». На эти цели из бюджета выделят более 33 млн рублей.

– Подрядчик, занятый ремонтом подземного перехода на пересечении Красного Пути и улицы Интернациональной, уже приступил к монтажу тепляков – специальных сооружений, позволяющих вести отделочные работы при отрицательных температурах наружного воздуха. При отделке строителями будет использоваться гранит. По результату обязательно проверим качество работ, – отметил мэр.

Гарантийный срок на выполненные работы составит 3 года.