Омск-Информ
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·Общество

Стоимость услуги снизилась на 7 млн рублей.

В Омске определили победителя аукциона на поставку медиаэкранов в форме звезд к 9 Мая в парке Победы. Управление дорожного хозяйства и благоустройства заключило контракт с ООО «Новые технологии» из Екатеринбурга. В ходе торгов компания снизила стоимость услуг с 28 млн до 21,3 млн рублей.

По условиям договора необходимо смонтировать цифровую конструкцию в виде звезды с огромным экраном высотой около 3,4 метра и длиной более 20 метров. По всему парку также появятся четыре трехметровые звезды со светодиодными экранами. Конструкции нужно привезти и установить до 30 апреля.

Благоустройство омского парка Победы за 250 млн рублей выполнит омская фирма «СтройТраст».

·Общество

Стоимость услуги снизилась на 7 млн рублей.

В Омске определили победителя аукциона на поставку медиаэкранов в форме звезд к 9 Мая в парке Победы. Управление дорожного хозяйства и благоустройства заключило контракт с ООО «Новые технологии» из Екатеринбурга. В ходе торгов компания снизила стоимость услуг с 28 млн до 21,3 млн рублей.

По условиям договора необходимо смонтировать цифровую конструкцию в виде звезды с огромным экраном высотой около 3,4 метра и длиной более 20 метров. По всему парку также появятся четыре трехметровые звезды со светодиодными экранами. Конструкции нужно привезти и установить до 30 апреля.

Благоустройство омского парка Победы за 250 млн рублей выполнит омская фирма «СтройТраст».