Уже весной роддом № 4 присоединится к БСМП № 2, а его пациенток станут направлять в другие родильные дома города.

В скором времени в Омске останется всего три родильных дома. Некоторое время назад закрылся роддом № 5 на улице Рождественского, его здание сейчас ремонтируют для госпиталя ветеранов войн. Родильный дом № 2 на улице Магистральной в городке Нефтяников присоединяют к городской больнице № 3, а расположенный на улице 3-я Транспортная в Октябрьском округе роддом № 4 войдет в состав БСМП № 2.

Процесс реорганизации четвертого роддома завершится в апреле-мае, сообщает РБК Омск со ссылкой на региональный Минздрав. Как пояснили в ведомстве, в здании начнет работать диагностический корпус с современным лабораторно-диагностическим оборудованием, в том числе аппаратами МРТ и КТ. Также будет сохранена женская консультация. Рожать прикрепленные к ней беременные омички будут в одном из трех оставшихся роддомов города: клиническом родильном доме № 6 на Левобережье, городском клиническом перинатальном центре на улице Герцена и перинатальном центре областной клинический больницы на улице Березовой.

Фактически эти три медицинских учреждения и сейчас несут основную нагрузку по родовспоможению. По данным Минздрава, в январе в перинатальном центре на Герцена появились на свет 347 детей, в шестом роддоме – 341 новорожденный, еще 310 детей родились в ОКБ. На роддом № 4 пришлось всего 47 новорожденных.

Реформа системы родовспоможения происходит на фоне значительного снижения рождаемости в регионе. За девять месяцев 2024 года на свет появились 10 772 ребенка. Годом ранее за аналогичный период их было 11 696, в 2022-м – 12 277, в 2021-м – 13 137, в 2020-м – 13 185.