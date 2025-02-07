Архивные и ранее не публиковавшиеся песни композиции еще ждут своего часа.

В Омске продолжается фестиваль, посвященный 60-летию со дня рождения Егора Летова. Сейчас проходят кинопоказы и обсуждения, активное участие в мероприятиях принимает вдова музыканта Наталья Чумакова. Она поделилась планами по выпуску архивных и ранее не публиковавшихся песен.

Уже увидел свет альбом «Посева», первый рок-проект Егора Летова, который считают предтечей группы «Гражданская оборона».

– В нынешнем году эта история завершается, – сказала Наталья Чумакова.

Оставшиеся и ранее не публиковавшиеся песни еще остались, поклонники хотят их слушать. Так что впереди еще планы по опубликованию и этого пласта творчества. К тому же ведется работа по публикации ранних стихов Летова и запуск нового документального кино.